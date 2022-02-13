Конькобежка Голикова рассказала, как настраивалась на забег на 500 м на Олимпиаде

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Российская конькобежка Ангелина Голикова перед стартом забега на 500 м сумела отбросить страх и отдать все силы на дистанции. Об этом она рассказала журналистам.

Голикова стала обладательницей бронзовой медали на Олимпийских играх в Пекине на дистанции 500 м. Первой стала американка Эрин Джексон, показавшая результат 37,04 секунды. Второй стала японка Михо Такаги, отставание которой составило 0,08 секунды. Отставание Голиковой от лидера составило 0,17 секунды.

"Я шла на старт и думала: не надо бояться, надо идти навстречу своей судьбе. И я боролась, старалась, я выдала все на этом старте, - сказала Голикова. - Еще могу сказать в свое оправдание, если бы я бежала с Эрин Джексон, даже если она по малой, а я по большой (со стартом по внешней дорожке - прим. ТАСС), у нее, может, было бы преимущество, но на финише я могла бы ее контролировать и побороться за золото. Но что есть, то есть, я очень благодарна, что сегодня с медалью".

Конькобежка добавила, что пока ей трудно понять, какие ощущения она испытывает от бронзовой медали. "Перед этим днем было очень много эмоций, которые нужно держать в кулаке. Чтобы не разбалтываться, чтобы ты мог сфокусироваться конкретно на старте. Сейчас, когда все прошло, чувствуешь какое-то расслабление что ли, пока находишься в пространстве", - пояснила Голикова.

Она также рассказала, что считает справедливым, что все сильные спортсменки стартовали именно по внутренней дорожке, в одинаковых условиях. "Это моя женская логика, может быть, но если ты стартуешь по малой [дорожке], переходную [прямую] ты работаешь сам, у тебя нет спины, чтобы включиться, аэродинамический мешок какой-то поймать. Я понимала, что это справедливо, все в равных условиях будут, какая-то судьба", - заключила Голикова.