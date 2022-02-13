Хоккеист сборной Китая Осипов сравнил уровень команд в КХЛ и на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Существует пропасть между уровнем команд, выступающих в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение журналистам высказал защитник сборной Китая Денис Осипов.

Основу сборной Китая составляют игроки клуба КХЛ "Куньлунь Ред Стар". На Олимпиаде в Пекине китайцы уступили командам США (0:8), Германии (2:3) и Канады (0:5). За выход в четвертьфинал Олимпийских игр сборные Китая и Канады сыграют друг с другом 15 февраля.

"Нам показали, кто хоккеист, а кто старается быть хоккеистом. Всегда интересно играть с канадцами, тем более игрок любой сборной хочет играть в Канаде. Уровень команд - огромная пропасть между Олимпийскими играми и клубами КХЛ, по моему мнению, и именно по скорости, осмыслению действий. Здесь даже секунды нет подумать, к этому надо перестраиваться, что объективно тяжело", - сказал Осипов.

"Что касается плей-офф, то главное, чтобы выступить там достойно, чтобы не было стыдно", - добавил он.