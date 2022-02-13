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Мировой футбол

"Ференцварош" обыграл "Залаэгерсег" в чемпионате Венгрии по футболу

Подопечные Станислава Черчесова победили со счетом 3:1

ТАСС, 13 февраля. "Ференцварош" в гостях со счетом 3:1 обыграл "Залаэгерсег" в матче чемпионата Венгрии.

В составе победителей голы забили Кристоффер Закариассен (1-я минута), Райан Ммаэ (33) и Эндре Ботка (49). У "Залаэгерсега" отличился Йосип Шполярич (45+1).

"Ференцварош" возглавил турнирную таблицу венгерского чемпионата, подопечные Станислава Черчесова набрали 41 очко в 20 играх, у идущей второй "Академии Пушкаша" 40 очков в 20 матчах. В следующем туре "Ференцварош" на выезде встретится с МТК 19 февраля, "Залаэгерсег" в этот же день проведет гостевой матч против "Дьирмота".

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