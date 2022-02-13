Волейболистки московского "Динамо" победили "Дуклу" в перенесенном матче Лиги чемпионов

ТАСС, 13 февраля. Московское "Динамо" в гостях обыграло чешскую "Дуклу" в матче пятого тура группового этапа женской Лиги чемпионов по волейболу. Встреча прошла в Либереце.

Матч закончился со счетом 3-0 (25:13, 25:22, 25:23) в пользу "Динамо".

Встреча должна была пройти 2 февраля, за день до нее стало известно, что чешское посольство в Москве отказало в выдаче виз пяти сотрудникам тренерского штаба "Динамо" с формулировкой "нет подтвержденных оснований для въезда в Чехию" и выдало визы только 12 членам делегации из 17. Руководство "Динамо" сообщило Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ), что не может вылететь на игру во вторник неполным составом из-за решения чешского посольства, и попросило содействия в выдаче виз или переносе матча в другую страну или на более поздний срок в Чехии, однако ЕКВ отказалась переносить матч и объявила о том, что "Динамо" будет засчитано техническое поражение за неявку на игру 2 февраля. Техническое поражение было отменено 5 февраля.

"Динамо" после пяти туров располагается на втором месте группы C, команда одержала четыре победы при одном поражении и набрала 10 очков. Следующий матч "Динамо" проведет на выезде против итальянской "Новары" 15 февраля.