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НХЛ

Передача Зайцева помогла "Оттаве" обыграть "Вашингтон" в матче НХЛ

В составе проигравших результативным пасом отметился Александр Овечкин
Защитник "Оттавы" Никита Зайцев AP Photo/Jae C. Hong
Описание
Защитник "Оттавы" Никита Зайцев
© AP Photo/Jae C. Hong

ТАСС, 13 февраля. "Оттава" в гостях со счетом 4:1 обыграла "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Алекс Форментон (6-я минута), Адам Годетт (16), Брэди Ткачук (39), Коннор Браун (51). У "Вашингтона" отличились Никлас Бэкстрём (21).

Российский защитник "Оттавы" Никита Зайцев отметился результативной передачей, которая стала для него второй в текущем сезоне регулярного чемпионата. Россиянин провел 27 матчей, в которых также отметился одной заброшенной шайбой. Голевой передачей отметился нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, в текущем сезоне россиянин набрал 60 (29 шайб +31 передач) очков. Одноклубник Зайцева Артем Зуб и российские игроки "Вашингтона" Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов не отметились результативными действиями.

"Оттава" занимает шестое место в Атлантическом дивизионе, после 45 матчей команда набрала 38 очков. "Вашингтон" находится на четвертом месте в Столичном дивизионе, набрав 61 очко в 50 играх. В следующем матче "Оттава" дома сыграет с "Сент-Луисом" 16 февраля, "Вашингтон" в этот же день на выезде встретится с "Нэшвиллом".

Теги
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