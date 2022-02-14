Четыре комплекта наград разыграют в понедельник на Олимпийских играх в Пекине

Ранним утром по московскому времени произвольную программу начнут показывать танцоры. По итогам ритм-танца Синицина и Кацалапов занимают второе место, уступая только французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону, которые установили 12 февраля мировой рекорд (90,83), обновив на 0,8 балла свое же достижение 2019 года. Синицина и Кацалапов набрали 88,85 балла, тройку лидеров замыкают американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (87,13). Александра Степанова и Иван Букин занимают пятое место (84,09), Диана Дэвис и Глеб Смолкин - 14-е (71,66).

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Четыре комплекта медалей будет разыграно в понедельник на зимних Олимпийских играх в Пекине. Наибольшие шансы завоевать награды среди российских спортсменов имеют фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду.

Еще одним событием, связанным с фигурным катанием, станет объявление вердикта по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. В воскресенье прошло заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по рассмотрению апелляций Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на отмену отстранения Валиевой от индивидуальных соревнований на Олимпийских играх в Пекине.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Иск МОК был адресован только к РУСАДА, иск WADA - к РУСАДА и Валиевой, а иск ISU - к РУСАДА, фигуристке и Олимпийскому комитету России (ОКР). Итоги заседания повлияют на то, будет ли Валиева выступать в одиночных женских соревнованиях, которые начнутся во вторник, а также могут коснуться распределения медалей в командном турнире, где российские фигуристы заняли первое место, а 15-летняя фигуристка выиграла обе программы. 11 февраля Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста россиянки.

Первые медали в монобобе

В понедельник в Яньцине определится первый в истории олимпийский чемпион в заездах на монобобе - женской дисциплине, в которой спортсменки в одиночку проходят санно-бобслейную трассу. После первых двух заездов лидирует двукратная олимпийская чемпионка по бобслею в женских двойках американка Кейли Хамфрис. Единственная россиянка, участвующая в этом виде олимпийской программы, Надежда Сергеева уступает ей 2,35 секунды, занимая 13-е место.

В Чжанцзякоу пройдут соревнования среди фристайлисток в лыжной акробатике. Квалификация должна была состояться в воскресенье, но была перенесена на следующий день из-за непогоды. Сборную России представят Любовь Никитина, Есения Пантюхова и Анастасия Прыткова. В понедельник состоятся две квалификационные попытки и две финальные. Также 14 февраля должны были пройти финалы у женщин в дисциплине "слоупстайл", но они были перенесены на вторник, в понедельник состоится квалификация.

Еще один комплект медалей будет разыгран в командных мужских соревнованиях по прыжкам на лыжах с большого трамплина. 11 команд определят победителя по итогам двух раундов. Сборную России представят серебряные призеры Игр в Пекине в смешанных соревнованиях Данил Садреев и Евгений Климов, а также Роман Трофимов и Михаил Назаров.

Очередные матчи пройдут в керлинге. Занимающая последнее место на предварительном этапе женская сборная России сыграет в утренней сессии с канадками, а в вечерней - с датчанками. Мужская сборная России, делящая третье место с канадцами, проведет матч с серебряными призерами Игр 2018 года шведами.

Определятся финалисты женского хоккейного турнира. Между собой сыграют сборные Канады и Швейцарии, а также США и Финляндии.