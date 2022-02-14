"Барселона" на 96-й минуте ушла от поражения в матче чемпионата Испании с "Эспаньолом"

ТАСС, 14 февраля. "Эспаньол" сыграл вничью с "Барселоной" со счетом 2:2 в домашнем матче чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на стадионе "Корнелья - Эль Прат".

В составе "Эспаньола" отличились Серхи Дардер (40-я минута) и Рауль де Томас (64). У "Барселоны" голами отметились Педри (2) и Люк де Йонг (90+6). В конце матча команды остались вдесятером, вторые желтые карточки получили защитник "Барселоны" Жерар Пике (90+2) и полузащитник "Эспаньола" Нико Меламед (90+3).

"Барселона" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 39 очков в 23 матчах. "Эспаньол" располагается на 13-й позиции с 28 очками после 24 игр. Следующую игру в рамках чемпионата "Барселона" проведет на выезде против "Валенсии" 20 февраля. "Эспаньол" в этот же день сыграет дома с "Севильей".