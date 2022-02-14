Российские баскетболистки проиграли команде Бельгии в матче квалификации Кубка мира

ТАСС, 14 февраля. Женская сборная России по баскетболу проиграла команде Бельгии со счетом 43:66 в первом матче квалификационного турнира Кубка мира 2022 года. Встреча прошла в Доминиканской Республике.

Самой результативной в составе российской команды стала Ольга Фролкина, набравшая 10 очков. В составе бельгийской команды больше всех очков набрала Эмма Мессеман (20).

В группе A сборные США и Бельгии набрали по пять очков. У команд России и Пуэрто-Рико по два очка.

Ранее матчи сборной России в квалификационном турнире были перенесены из США в Доминиканскую Республику в связи с ограничениями на поездки и типом вакцинации от коронавируса членами российской делегации, который не признается в США. Американки уже квалифицировались на чемпионат мира как действующие олимпийские чемпионки. Все три команды получили одинаковое количество турнирных очков (одно) за матч со сборной США (включая отмененную встречу США - Россия).

На турнир выйдут две лучше команды группы без учета сборной США. Поскольку сборная Бельгии одержала победы в матчах против команд Пуэрто-Рико и России, она обеспечила себе путевку на турнир. Вторую путевку разыграют сборные России и Пуэрто-Рико 15 февраля (начало матча - 02:00 мск).

Кубок мира пройдет с 22 сентября по 1 октября в австралийском Сиднее.