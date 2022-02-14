"Лос-Анджелес Рэмс" стал двукратным победителем Супербоула

ТАСС, 14 февраля. "Лос-Анджелес Рэмс" обыграл "Цинциннати Бенгалс" в Супербоуле - финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL). Решающая игра сезона в американском футболе прошла на арене "СоФи Стэдиум" в Инглвуде, который располагается в окрестностях Лос-Анджелеса, и завершилась со счетом 23:20 в пользу "Рэмс"

В прошлом году из-за пандемии на 75-тысячном стадионе в Тампе на Супербоуле присутствовало около 25 тыс. зрителей (рекордно низкая посещаемость Супербоула), при этом порядка 7,5 тыс. из них были приглашенные работники сферы здравоохранения. В этому году на игре присутствовало около 100 тыс. зрителей.

"Рэмс" в пятый раз сыграли в Супербоуле и одержали вторую победу, они являются чемпионами сезона-1999, тогда команда базировалась в Сент-Луисе. Для "Бенгалс" это был третий матч за чемпионство, предыдущие два (в сезонах-1981 и 1988) они также проиграли. Рекордсменами по победам являются "Питтсбург Стилерз" и "Нью-Ингленд Пэтриотс", на счету которых по шесть титулов. В Супербоуле впервые сыграли команды, попавшие в плей-офф с четвертых мест своих конференций, никогда еще две команды со столь низким посевом не играли в финале.

Команда из Лос-Анджелеса стала второй в истории Супербоула, которая сыграла на своем стадионе. В прошлом году на домашней арене чемпионский матч провел клуб "Тампа-Бэй", за который играл легендарный квотербек Том Брэди. Команда со счетом 31:9 обыграла "Канзас-Сити Чифс", для Брэди этот трофей стал седьмым в карьере и последним - 1 февраля он объявил о завершении карьеры.

В этом году хедлайнерами традиционного шоу в перерыве стали Эминем, Доктор Дре, Снуп Догг, Мэри Джей Блайдж, Кендрик Ламар. Право исполнить гимн США перед матчем получила кантри-певица Микки Гайтон. На национальном телевидении игру транслировал телеканал NBC (Эн-би-си). Максимальная стоимость 30-секундного рекламного ролика во время трансляции Супербоула достигла рекордных $7 млн.

Супербоул - одно из самых привлекательных спортивных событий в мире, только в США его смотрит каждый третий американец. Впервые Супербоул прошел в 1966 году, когда Национальная футбольная лига (NFL) и Американская футбольная лига (AFL) договорились об объединении, они составили две конференции новой лиги. С тех пор в Супербоуле встречаются лучшие команды каждой из конференций. Прошедший Супербоул стал 56-м в истории.