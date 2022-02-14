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Олимпиада-2022 в Пекине

В МОК заявили, что Олимпийский комитет России не является виновником ситуации с Валиевой

Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста россиянки, который был сдан 25 декабря
Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс EPA/CYRIL ZINGARO
Описание
Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс
© EPA/CYRIL ZINGARO

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России не рассматривается как виновник ситуации с фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом журналистам рассказал директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

"Мы будем рассматривать все факты и принимать соответствующие решения, - сказал Адамс. - Сейчас никто не указывал на ОКР как на виновника ситуации и на то, что на этот процесс влияет государство".

Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА подали МОК, Всемирное антидопинговое агентство, Международный союз конькобежцев. Слушания по делу прошли в воскресенье, решение выездной панели CAS будет доведено до сторон 14 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в ПекинеВалиева, Камила Валерьевна
Олимпиада-2022 в Пекине
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11 февраля Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Камилы Валиевой, который был сдан 25 февраля
Адамс: распределение медалей в олимпийском турнире фигуристов будет длительным процессом
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