В МОК надеются, что Олимпиада в Пекине запомнится не ситуацией с Валиевой

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Зимние Олимпийские игры в Пекине не должны запомниться только ситуацией вокруг допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой. Такое мнение журналистам высказал директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

Международное агентство допинг-тестирования в пятницу сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА подали Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство, Международный союз конькобежцев. Слушания по делу прошли в воскресенье, а решение выездной панели CAS будет доведено до сторон 14 февраля.

"Я надеюсь, что не этим запомнятся Игры. Освещение больше идет соревнований, а не дела Валиевой. Такие ситуации случаются, но могу напомнить, что ситуация произошла не здесь, а еще до католического Рождества", - сказал Адамс.