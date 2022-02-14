Адамс: распределение медалей в олимпийском турнире фигуристов будет длительным процессом

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Распределение медалей по итогам командного турнира фигуристов на Олимпиаде будет длительным процессом. Об этом на пресс-конференции рассказал официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. 15-летняя Валиева выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 балла в произвольной. 11 февраля Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста россиянки, который был сдан 25 февраля.

"Мы, конечно, хотели бы, чтобы все произошло сейчас - распределение медалей, церемония награждения, но вполне очевидно, что это будет длительный процесс", - сказал Адамс.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА подали МОК, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев. CAS должен вынести решение по допуску Валиевой до соревнований одиночниц 14 февраля.