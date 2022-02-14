Спортивный арбитражный суд допустил Валиеву до личных соревнований на Олимпиаде

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Валиева сможет выступить в соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх в Пекине. Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, произвольную - 17 февраля.

Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. МОК, WADA и ISU подали апелляции на это решение.