В дирекции Универсиады-2023 уверены, что риска для отмены Игр в Екатеринбурге нет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Исполнительная дирекция Универсиады-2023 не видит рисков для отмены Игр в Екатеринбурге из-за пандемии. Об этом генеральный директор исполнительной дирекции Александр Чернов заявил журналистам во время инспекционного визита Международной федерации университетского спорта (FISU) в Екатеринбурге.

"[Риск отмены Универсиады] отсутствует. Я не сомневаюсь, что в августе 2023 года, в период празднования 300-летия нашего любимого Екатеринбурга, Универсиада обязательно состоится", - сказал он.

Чернов отметил, что нельзя уверенно говорить о том, что в августе 2023 года пандемии не будет, но необходимо перенимать опыт других международных соревнований, проводимых в период коронавируса.

С 13 по 17 февраля в Екатеринбург с инспекционным визитом приехала делегация FISU, которая осмотрит строящиеся объекты Универсиады, оценит ход строительства и реконструкции, а также проведет несколько совещаний и конференций.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.