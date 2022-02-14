Авербух назвал мудрым решение CAS не отстранять фигуристку Валиеву от соревнований

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) поступил мудро и справедливо, решив не отстранять российскую фигуристку Камилу Валиеву от личных соревнований. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух.

В понедельник CAS не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой.

"Бесспорно, это потрясающая новость дня, здорово, что CAS нас услышал, здорово, что отстояли нашу спортсменку, - сказал Авербух. - Я думаю, были подключены серьезные юридические силы, четко отработали, браво всей команде. Я считаю, что это абсолютно справедливое и мудрое решение CAS - дать спокойно всем выступить, а потом разбираться в сложившейся ситуации, но не лишать возможности выступать, а потом говорить, что зря. Например, многих наших атлетов отстранили непонятно по какой причине от Игр в Корее".

"Думаю, что это будут тяжелейшие дни для нее, но Камила сильная девушка, поэтому, думаю, что как негативные, так и позитивные эмоции придадут ей силы. Будем надеяться, что Камила возьмет себя в руки и откатает так, как может. Я думаю, что здесь еще предстоит разобраться, но самое главное, что ей дали возможность выступить", - добавил Авербух.

Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. МОК, WADA и ISU подали апелляции на это решение.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля. Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, произвольную - 17 февраля.