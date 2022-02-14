Журова: МОК и WADA не удалось подловить российскую фигуристку Валиеву

Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопингвое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. МОК, WADA и ISU подали апелляции на это решение, и CAS их не удовлетворил. Таким образом, Валиева будет допущена до участия в женском одиночном турнире, который стартует 15 февраля.

"С теми микродозами, которые были найдены у Камилы в крови, обычно спортсменов в других странах если и отстраняют, то очень ненадолго, до разбирательства, а потом допускают. Когда серьезная доза, других вариантов нет. Для CAS было бы странно, что одних наказывают, других не наказывают. Так как у них практика есть такая, то здесь не очень получилось подловить", - сказала Журова.

Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, произвольную - 17 февраля.

"Очень сложно влезть в голову человеку, особенно такой хрупкой девчонке, но я надеюсь, что у нее характер боевой, она уже олимпийская чемпионка и должна собраться. Это будет непросто, потому что все видели ее слезы, как она переживает, такое давление, это уже отдельная моральная составляющая. Вот просто интересно, что эти люди, которые раздули скандал, будут говорить. Мы же понимаем, что это дальше продолжится, Камиле еще до 17-го числа надо продержаться", - сказала Журова.

Валиевой 15 лет, она тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).