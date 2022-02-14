Коган: на долю фигуристки Валиевой выпало достаточно серьезное психологическое испытание

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по допуску российской фигуристки Камилы Валиевой к участию в соревнованиях одиночниц на Олимпиаде в Пекине является справедливым и основанным на здравом смысле. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

В понедельник CAS отклонил апелляции Всемирного антидопингового агентства, Международного олимпийского комитета и Международного союза конькобежцев на отмену временного отстранения Валиевой.

"Прежде всего нужно сказать - да, действительно, на долю девочки, одного из самых ярких явлений за последнее время в фигурном катании, выпали достаточно серьезное психологическое испытание, давление, нагрузка, - сказал Коган. - Она до последней минуты не знала, что происходит. Мы рады такому решению CAS, благодарны за справедливое решение, в котором возобладал здравый смысл".

Соревнования одиночниц на Олимпиаде стартуют 15 февраля.