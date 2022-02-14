Горшков: здравый смысл и справедливость в деле Валиевой восторжествовали

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Здравый смысл и справедливость в деле российской фигуристки Камилы Валиевой восторжествовали. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

В понедельник выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) допустила Валиеву к участию в соревновании одиночниц на Олимпиаде в Пекине, отклонив апелляции на снятие временного отстранения по допинговому делу.

"Я очень рад за Камилу и очень рад тому, что здравый смысл и справедливость восторжествовали", - сказал Горшков.

Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение.

CAS учел, что Валиеву поздно известили о положительном результате допинг-пробы, указав на наличие серьезных проблем, связанных с несвоевременным уведомлением спортсменки. Выездная панель CAS рассматривала только вопрос допуска Валиевой до участия в соревновании одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Решение по вопросу награждения медалями российских фигуристов за победу в командном турнире пока не принято.

Валиевой 15 лет, она тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).