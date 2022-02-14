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Олимпиада-2022 в Пекине

Жулин считает справедливым решение по допуску Валиевой к личным соревнованиям на Олимпиаде

Короткую программу на Играх в Пекине одиночницы представят 15 февраля

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Решение по допуску российской фигуристки Камилы Валиевой к личным соревнованиям на Олимпийских играх в Пекине справедливо. Такое мнение ТАСС по телефону высказал заслуженный тренер России Александр Жулин.

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Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх в Пекине.

"Я просто в восхищении, наконец-то справедливость восторжествовала. Нам оставили возможность наслаждаться катанием самой гениальной фигуристки последних двухсот лет. Почему-то мне кажется, что она справится [психологически], потому что она из Казани, а там все такие суровые", - сказал Жулин.

Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. МОК, WADA и ISU подали апелляции на это решение.

Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, произвольную - 17 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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