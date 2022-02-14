Журова предложила надеть фигуристке Валиевой беруши

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Нужно найти возможность оградить российскую фигуристку Камилу Валиеву от выпадов иностранной прессы. Такое мнение ТАСС высказала депутат Госдумы Светлана Журова.

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с фигуристки Камилы Валиевой. Спортсменка сможет выступить в соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх в Пекине.

"Ей надо положить беруши в уши, потому что я представляю, что будет иностранная пресса выкрикивать. Ну или нашим журналистам нудно рядом стоять и пытаться на них десять масок надеть, чтобы они не болтали лишнего. Пусть все вопросы ей зададут после того, как закончится Олимпиада, до того момента считаю, задавать их неэтично, потому что юридические моменты сейчас не должны ее касаться", - сказала Журова.

Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. МОК, WADA и ISU подали апелляции на это решение.

Валиевой 15 лет, она тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).

Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, произвольную - 17 февраля.