В Госдуме указали на медленную работу WADA в случае с Валиевой

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) могло лишить Олимпийских игр российскую фигуристку Камилу Валиеву из-за медленной работы. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), WADA и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой.

"Это промежуточная победа, но еще предстоит большая работа, - сказал Свищев. - Это была самая тяжелая неделя в жизни Камилы Валиевой, но теперь все закончено. WADA нужно обратить внимание на то, что им высказана претензия в сроках сообщения результата пробы. Они ведь таким образом чуть не лишили Валиеву Олимпиады!"

"Федерации фигурного катания России и ОКР (Олимпийскому комитету России - прим. ТАСС) нужно провести внутреннюю работу, чтобы случаи, подобные произошедшему с Валиевой, в дальнейшем не повторялись", - добавил собеседник агентства.

Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. МОК, WADA и ISU подали апелляции на это решение.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля. Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, произвольную - 17 февраля.