Гончаренко: Валиева должна хорошо выступить после решения о допуске к личным соревнованиям

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева обязана отлично выступить после решения о допуске к личным соревнованиям на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх в Пекине.

"Конечно, я очень рада, что тут говорить. Все были в напряжении, с ощущением нереальности происходящего. Она просто обязана выступить очень хорошо, сама для себя, чтобы стать только сильнее, потому что она спортсменка и она должна несмотря ни на что показывать максимум своих возможностей. Я думаю, все нормальные люди на этой планете поддерживают Камилу, будем держать за нее кулачки, чтобы она смогла", - сказала Гончаренко.

"Безусловно, Саша [Трусова] и Аня [Щербакова] тоже переживали, но они спортсменки, которые должны все эти ситуации переносить и давать результат", - добавила собеседница агентства.

Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. МОК, WADA и ISU подали апелляции на это решение.

Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, произвольную - 17 февраля.