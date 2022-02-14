Попова: фигуристы Степанова и Букин показали эмоциональный прокат на Олимпиаде

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин эмоционально откатали произвольный танец на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказала победительница Универсиады в танцах на льду, хореограф и тренер Бетина Попова.

Степанова и Букин стали шестыми на Олимпийских играх по итогам двух программ, после ритм-танца они занимали пятое место. Первое место заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие новый мировой рекорд по сумме программ, Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали серебряными призерами, бронзовые медали завоевали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

"Произвольные танцы сегодня были замечательными, мы увидели много разнообразных и необычных программ начиная с первой разминки, что было особенно радостно видеть на Олимпиаде, - сказала Попова. - У Саши с Ваней была допущена ошибка на слайде, у Саши соскочил конек, слетело ребро, такое иногда случается, возможно, перенесла вес не туда. Но это не такая страшная ошибка, она была сделана не на техническом элементе, сам прокат был очень качественным и очень эмоциональным, они большие молодцы. Жаль, что не удалось показать кристально чистый прокат на Олимпиаде, но это тоже было очень достойное выступление".

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.