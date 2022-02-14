Мишин: фигуристка Валиева сможет мощно выступить в личных соревнованиях на Олимпиаде

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева сможет выступить в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине так, как она умеет. Такое мнение ТАСС по телефону высказал тренер Алексей Мишин.

Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой.

"Камила Валиева сможет выступить так же мощно, как обычно, несмотря на негативный фон", - сказал Мишин.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. МОК, WADA и ISU подали апелляции на это решение.

Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, произвольную - 17 февраля.