Чемпионат Японии по самбо на Кубок президента России состоится 25 сентября

ТОКИО, 14 февраля. /ТАСС/. Следующий ежегодный чемпионат Японии по самбо на Кубок президента России Владимира Путина пройдет в восточной японской префектуре Тиба 25 сентября. Об этом ТАСС в понедельник сообщил вице-президент Федерации самбо Японии и член исполнительного комитета Международной федерации самбо Нобуюки Асаи.

"Принято решение провести чемпионат 25 сентября в городе Нарита префектуры Тиба", - сказал он.

Изначально чемпионат был запланирован на 6 февраля, но его проведение впоследствии перенесли на неопределенный срок из-за пандемии.

Предыдущий турнир проходил в августе прошлого года. Из-за ситуации с коронавирусом его несколько раз переносили, а количество участников и число весовых категорий было существенно сокращено.

Самбо было широко распространено в Японии с конца 1970-х до начала 1990-х годов, после Олимпиады 1980 года интерес к этому виду спорта начал постепенно снижаться, но очередной всплеск популярности произошел перед 2013 годом, когда в Казани проходила Универсиада. 20 июля 2021 года самбо получило полноценное признание Международного олимпийского комитета.