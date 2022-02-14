Попова: уверенный прокат Синициной и Кацалапова позволил им завоевать серебро Олимпиады

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Уверенный прокат российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, выступающих в танцах на льду, помог им стать серебряными призерами Олимпийских игр в Пекине. Такое мнение ТАСС высказала победительница Универсиады в танцах на льду, хореограф и тренер Бетина Попова.

В понедельник Синицина и Кацалапов стали серебряными призерами Олимпийских игр. Первое место заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие новый мировой рекорд по сумме программ. Бронзовые медали завоевали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

"Оба американских дуэта (Мэдисон Хаббел и Закари Донохью и Мэдисон Чок и Эван Бейтс - прим. ТАСС) получили заслуженно высокие баллы, их перформансы были невероятны, программы и образы были совершенно разными. Прекрасное выступление было у Вики с Никитой, уверенное и чистое, было видно, насколько Никита "горел" этим выступлением, как у него все полыхало внутри, это было очень ярко, эмоционально и, слава богу, без каких-либо ошибок, что позволило ребятам остаться на втором месте", - сказала Попова.

"Габриэла с Гийомом, конечно, недосягаемы. Такой отрыв по баллам от других более чем справедлив. Да, возможно, любителям фигурного катания, которые не так давно смотрят этот вид спорта, очень сложно понять, чем же они так выделяются. Их сила заключается в том, что они максимально просто делают сложнейшие вещи в танцевальном плане, в хореографической насыщенности, наполненности и осознанности, конечно, сегодня они заслуженно первые, долго целенаправленно шли к этой Олимпиаде, намеренно пропустили чемпионат Европы, забрали свою медаль, с чем мы их и поздравляем", - добавила собеседница агентства.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.