WADA: в лаборатории не знали о необходимости проверки допинг-пробы Валиевой до Олимпиады

ТАСС, 14 февраля. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не отметило декабрьскую допинг-пробу российской фигуристки Камилы Валиевой как приоритетную при передаче в стокгольмскую лабораторию. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции WADA, Международного олимпийского комитета и Международного союза конькобежцев на решение дисциплинарного комитета РУСАДА снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. В своем решении суд указал на проблемы со сроком проверки допинг-пробы 15-летней фигуристки.

"Согласно информации, полученной WADA, образец не был отмечен РУСАДА как приоритетный при его передаче в лабораторию в Стокгольме, - говорится в заявлении WADA. - Это означает, что лаборатория не знала о необходимости ускоренной проверки образца".