В Госдуме предложили сделать Валиеву знаменосцем российской команды на закрытии Олимпиады

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева должна стать знаменосцем российской команды на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин.

Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой.

"Камила Валиева должна стать знаменосцем российской команды на церемонии закрытия Игр, - сказал Пайкин. - Так наша страна выразила бы уважение к мужеству и стойкости юной девушки. Талантливая спортсменка на этой Олимпиаде подверглась беспрецедентному давлению - история Игр не помнит такого случая. Именно поэтому Камила должна гордо нести знамя команды как олицетворение воли к победе и любви к спорту".

Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. МОК, WADA и ISU подали апелляции на это решение.