Российская биатлонистка Казакевич выступит в масс-старте после снятия Тандревольд

ТАСС, 14 февраля. Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд завершила выступление на Олимпиаде в Пекине по состоянию здоровья. Комментарий спортсменки приводит телеканал NRK.

Тандревольд 13 февраля потеряла сознание и не смогла самостоятельно подняться после финиша гонки преследования. Норвежка после заключительного огневого рубежа занимала третье место, но в итоге финишировала 14-й.

"Совершенно очевидно, что мне не разрешат больше выступить на Олимпийских играх. Это по состоянию здоровья. Я, конечно, сожалею. Мое сердце разбито, и это не по медицинским показаниям", - сказала Тандревольд.

Первой запасной в заявке на масс-старт является россиянка Ирина Казакевич. В гонке выступят 30 спортсменок, 15 из которых отбираются по таблице общего зачета Кубка мира и 15 - по результатам выступления на Олимпиаде.

Масс-старт состоится 19 февраля. Россию также представят Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина.