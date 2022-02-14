Более 4 тыс. человек выразили желание стать волонтерами Универсиады-2023 в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Более 4 тыс. человек уже подали заявки на участие в волонтерской программе Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Всего планируется набрать порядка 11 тыс. волонтеров, сообщил журналистам генеральный директор исполнительной дирекции Александр Чернов во время инспекционного визита Международной федерации университетского спорта (FISU) в Екатеринбурге.

Набор волонтеров стартовал в Екатеринбурге 9 августа 2021 года, заявку может подать любой желающий.

"Подготовка волонтеров проходит хорошо. Их пока недостаточно. Нам нужно 11 тыс. волонтеров, 8 тыс. из них, я уверен, будут отсюда [из Екатеринбурга], 3 тыс. будут со всей страны и еще несколько сотен приедут в Россию из разных стран. У нас идет регистрация, там уже больше 4 тыс. анкет заполнено, это очень круто", - сказал он, уточнив, что волонтеры также примут участие в тестовых соревнованиях Игр.

Чернов отметил, что "федеральным оператором по работе с волонтерами" станет волонтерский центр Уральского федерального университета (УрФУ).

С 13 по 17 февраля в Екатеринбург с инспекционным визитом приехала делегация FISU, которая осмотрит строящиеся объекты Универсиады, оценит ход строительства и реконструкции, а также проведет несколько совещаний и конференций.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.