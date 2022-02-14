Олимпийский комитет России заинтересован в проведении полного расследования дела Валиевой

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) считает важным проведение полноценного объективного расследования для установления всех обстоятельств ситуации с положительным результатом допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает пресс-служба ОКР.

Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх в Пекине. 11 февраля Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила.

"Олимпийский комитет России изначально обратил особое внимание на вопрос соблюдения сроков исследования пробы в стокгольмской антидопинговой лаборатории, данный факт также был отдельно отмечен коллегией при вынесении решения. Олимпийский комитет России продолжает последовательно отстаивать права и интересы российских спортсменов. Вместе с тем мы считаем исключительно важным проведение полноценного объективного расследования для установления всех обстоятельств ситуации с положительной допинг-пробой спортсменки. ОКР заинтересован в том, чтобы по итогам правовой процедуры было вынесено объективное, справедливое решение по данному делу", - говорится в заявлении.