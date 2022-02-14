Хоккеист сборной России Воронков избежал дисквалификации на четвертьфинал Олимпиады

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Нападающий сборной России по хоккею Дмитрий Воронков избежал дисквалификации и сможет сыграть в четвертьфинальном матче олимпийского турнира. Об этом журналистам сообщил генеральный менеджер российской сборной Илья Ковальчук.

Воронков был удален до конца матча за удар соперника в голову в заключительной встрече группового этапа с чехами (5:6 ОТ).

"Да, все в порядке. Обошлись без дисквалификации. На директорате сказали, что дисциплинарных мер не было принято к нему", - сообщил Ковальчук.

В четвертьфинале Олимпийских игр сборная России встретится с победителем матча между командами Дании и Латвии. Их игра пройдет 15 февраля, четвертьфинал состоится днем позже.