Роднина назвала разбирательства в CAS тяжелым испытанием для фигуристки Валиевой

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Разбирательство в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой к личному турниру на Олимпийских играх в Пекине стало для юной спортсменки тяжелым испытанием. Такое мнение ТАСС высказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

CAS не удовлетворил в понедельник апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с фигуристки Камилы Валиевой. Российская спортсменка сможет выступить в соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх в Пекине. Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, произвольную - 17 февраля.

"Думаю, мы имеем возможность немного передохнуть, немного, потому что завтра у нее соревнования. Мы могли переживать, высказываться, но самое тяжелое испытание было для нее. Трудно сказать, что будет на соревнованиях, я на ее тренировках не была, но, если судить по турнирам, на которых Валиева выступала, она очень стабильный человек. С одной стороны, вся эта ситуация может придавить, но с другой, она ребенок, а дети очень часто реагируют на вещи не так, как взрослые", - сказала Роднина.

Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. МОК, WADA и ISU подали апелляции на это решение.

Валиевой 15 лет, она тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).