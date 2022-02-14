Китаянка на 14 февраля получила в подарок холодильник сувениров с талисманом Олимпиады

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Девушка в городе Ханчжоу (провинция Чжэцзян, Восточный Китай) получила в подарок от своего молодого человека на День святого Валентина полный холодильник сувениров с талисманом зимних Олимпийских игр в Пекине - пандой Бин Дуньдунь. Об этом сообщил в понедельник информационный портал "Гуанвэйсиньвэнь".

Как видно на ролике, размещенном на портале, девушка открывает холодильник и удивленно восклицает: "Как ты достал столько Бин Дуньдуней, когда ты успел их купить?"

На полках холодильника можно разглядеть значки, магниты, брелоки, хрустальный шар, игрушки, коврик, подушки с изображением бамбукового медведя, сладости. Некоторые сувениры были сделаны заботливым парнем вручную. Молодой человек также поместил в холодильник беспроводную колонку с талисманом Игр, из которой доносилось признание в любви.

"Честно говоря, я не ожидала", - сказала счастливая обладательница панд. "Я действительно упоминала, что мне нравится Бин Дуньдунь, но я не ожидала, что он [молодой человек] подарит мне его, да еще и в таком количестве. Я восхищена", - добавила она.

В поисках панды

Популярность талисмана Олимпиады - панды Бин Дуньдунь - взлетела сразу после церемония открытия Игр, которая состоялась 4 февраля. Магазины с олимпийскими сувенирами начали работать задолго до этого события, однако не пользовались особой популярностью.

На прошлой неделе партия игрушек в виде бамбукового медведя из 300 штук была завезена во флагманский магазин товаров с олимпийской символикой на улице Ванфуцзин в центре Пекина. Желающие приобрести талисман приходили задолго до открытия магазина и стояли в очереди более 10 часов, однако игрушки были распроданы менее чем за два часа. Несмотря на это, длинная очередь в магазин выстраивается ежедневно - жители китайской столицы пытаются приобрести хоть что-то на память об Олимпиаде.

Аналогичная ситуация - в сувенирном магазине в главном медиацентре Олимпийских игр. Журналистам приходится подолгу стоять в очереди, чтобы попасть внутрь. При этом полки магазина практически опустели, а желанная игрушка продается только по предварительной записи.

Талисманом Олимпиады в Пекине стала большая панда Бин Дуньдунь (автор дизайна - Цао Сюэ, профессор Академии изящных искусств Гуанчжоу). В заявлении пресс-службы оргкомитета Игр отмечалось, что у талисмана "костюм изо льда, сердце из золота и любовь ко всем видам спорта, эта панда готова поделиться настоящим духом Олимпийских игр со всем миром".