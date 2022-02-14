Фетисов: поддержка страны поможет фигуристке Валиевой успешно выступить на Олимпиаде

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой.

"Я рад за Камилу, переживал за нее, знал изначально, что ее вины нет, - сказал Фетисов. - Справедливость восторжествовала, хочется пожелать ей стойкости и хорошего выступления. Мы видим, какой у нее стойкий характер. Катать такие сложные программы, не имея характера и уверенности в себе, невозможно. Конечно, неприятно, что с ней происходило в эти дни, но я думаю, что поддержка всей страны поможет ей хорошо выступить на Олимпиаде".

"Можно ли считать это первым шагом к полному оправданию Валиевой? Ну да. Нужно понять, как попал препарат в организм. Надеюсь, что то решение, которое принял CAS, станет основой для полного рассмотрения дела", - добавил Фетисов.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила.

Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, произвольную - 17 февраля.