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Олимпиада-2022 в Пекине

Для замены хоккеистов на Олимпиаде из-за повреждений должно быть трое травмированных

Согласно регламенту каждая команда на Олимпиаде может иметь в составе запасных игроков в количестве до шести человек

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Командам, чтобы поменять хоккеиста из-за травмы на Олимпийских играх, нужно иметь в составе троих травмированных игроков. Об этом журналистам сообщил генменеджер сборной России Илья Ковальчук.

Согласно регламенту каждая команда на Олимпиаде может иметь в составе запасных игроков в количестве до шести человек.

"Поменять по причине травмы сложно, это может быть только по ковидным делам. Из-за травмы ты можешь игроков менять, если у тебя остается только 20 полевых и два вратаря. С тем же [Артуром] Каюмовым сложно что-то сделать, но, слава богу, он в полном порядке и может играть", - сказал Ковальчук.

Сборная России в четвертьфинале 16 февраля сыграет с победителем матча между командами Дании и Латвии.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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