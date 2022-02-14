Новость о допуске Валиевой к соревнованиям набрала 47 млн просмотров в китайской соцсети

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Сообщение о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в соревнованиях одиночниц на Олимпиаде в Пекине за пару часов набрала почти 47 млн просмотров в китайской социальной сети Weibo ("Вэйбо", аналог Twitter).

По подсчетам ТАСС, хэштег "CAS позволил российской фигуристке Валиевой продолжить принимать участие в соревнованиях" появился лишь после обеда по пекинскому времени и за три с лишним часа привлек большое внимание пользователей сети. Как свидетельствуют данные платформы, на 16:45 по местному времени (11:45 мск) в Weibo зафиксировано 46,95 млн просмотров публикаций с этим хэштегом и около 2,2 млн комментариев.

Пользователи публикуют фотографии спортсменки, видео с ее тренировками и выступлениями, а также выражают слова поддержки россиянке.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире.

Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение.

Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, произвольную - 17 февраля.