МОК отменит церемонию награждения фигуристок, если Валиева войдет в тройку призеров

ТАСС, 14 февраля. Церемония награждения по итогам личных соревнований у фигуристок на Олимпиаде в Пекине будет отменена, если россиянка Камила Валиева войдет в тройку призеров. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Помимо этого, МОК попросил Международный союз конькобежцев (ISU) из соображений справедливости допустить к участию в произвольной программе 25-ю спортсменку в том случае, если Валиева попадет в список 24 лучших фигуристок по итогам короткой программы. Отмечается, что по согласованию с соответствующими спортсменами и Национальными олимпийскими комитетами МОК организует достойную церемонию награждения, если дело Валиевой будет завершено.

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции МОК, ISU и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой.

Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. О несогласии с решением CAS заявило WADA. Заинтересованность в дальнейшем разбирательстве высказал Олимпийский комитет России.

Короткую программы женщины представят 15 февраля, произвольную - 17 февраля.