Песков: РФ надеется вернуться к полноценному участию в Олимпиаде уже со следующего цикла

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Кремль надеется, что уже со следующего олимпийского цикла Россия вернется в полноценный, национальный режим участия в Играх. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд, комментируя ситуацию с российской фигуристкой Камилой Валиевой, заявил, что России необходимо взять "тайм-аут на одну, две или три Олимпиады". В ответ на просьбу прокомментировать это высказывание представитель Кремля подчеркнул: "Мы считаем, что Россия выполняет все свои обязательства".

Песков напомнил, что в данный момент Россия выступает на Играх без флага и гимна, но проходящая сейчас Олимпиада - последняя, на которой такая практика применяется.

"Мы надеемся, что уже со следующего олимпийского цикла мы выйдем в нормальный, полноценный, национальный режим участия", - указал он.