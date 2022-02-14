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Песков призвал не мешать комментариями в ситуации с российскими фигуристами на Олимпиаде

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с награждением российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине. Он отметил, что разбирательство еще идет, и призвал не мешать этой работе комментариями.

Международный олимпийский комитет объявил, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде не пройдет в Пекине. Ранее церемония была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Камилы Валиевой, который был сдан 25 декабря.

"Это я не буду комментировать. Вы понимаете, что речь идет о серьезной работе и юристов, и представителей нашего российского олимпийского комитета. И РУСАДА, и WADA. Эта работа продолжается. Давайте не будем комментариями мешать этой работе", - сказал представитель Кремля.

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