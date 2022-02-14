Журова: отмена церемоний награждения с участием Валиевой говорит о заботе о репутации МОК

Ранее МОК сообщил об отмене церемонии награждения по итогам командных соревнований на Олимпиаде, где золотые медали выиграла сборная России. Также стало известно, что если Валиева попадет в тройку в личных соревнованиях, то медальная церемония тоже не будет проведена.

"МОК не нужны все эти политические процессы и высказывания, им проще эту медаль не дать и не проводить церемонию, - сказала Журова. - Потому что все это ущерб репутации. Было бы правильно все расследования провести и полноценно вручить медали нашим прекрасным спортсменам. А так, конечно, они боятся за свою репутацию".

Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. МОК, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляции на это решение, которые в понедельник были отклонены Спортивным арбитражным судом (CAS).