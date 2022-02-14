Журова: отмена церемоний награждения с участием Валиевой говорит о заботе о репутации МОК

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Отмена церемоний награждения с участием российской фигуристки Камилы Валиевой говорит о заботе Международного олимпийского комитета (МОК) о собственной репутации. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
Ранее МОК сообщил об отмене церемонии награждения по итогам командных соревнований на Олимпиаде, где золотые медали выиграла сборная России. Также стало известно, что если Валиева попадет в тройку в личных соревнованиях, то медальная церемония тоже не будет проведена.
"МОК не нужны все эти политические процессы и высказывания, им проще эту медаль не дать и не проводить церемонию, - сказала Журова. - Потому что все это ущерб репутации. Было бы правильно все расследования провести и полноценно вручить медали нашим прекрасным спортсменам. А так, конечно, они боятся за свою репутацию".
Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. МОК, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляции на это решение, которые в понедельник были отклонены Спортивным арбитражным судом (CAS).