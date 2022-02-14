Россия взаимодействует с олимпийским оргкомитетом Китая на случай экстренных ситуаций

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российская сторона находится в контакте с оргкомитетом Олимпийских игр в Китае на случай возникновения возможных экстренных ситуаций. Об этом заявил в понедельник директор Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ Юрий Горлач на круглом столе в Совете Федерации.

"Сейчас мы контролируем и поддерживаем контакты с профильными структурами оргкомитета КНР в связи с Олимпийскими играми на случай возникновения возможных экстренных ситуаций через наше посольство", - отметил он.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.