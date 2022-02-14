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Олимпиада-2022 в Пекине

Россия взаимодействует с олимпийским оргкомитетом Китая на случай экстренных ситуаций

Олимпийские игры завершатся 20 февраля

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российская сторона находится в контакте с оргкомитетом Олимпийских игр в Китае на случай возникновения возможных экстренных ситуаций. Об этом заявил в понедельник директор Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ Юрий Горлач на круглом столе в Совете Федерации.

"Сейчас мы контролируем и поддерживаем контакты с профильными структурами оргкомитета КНР в связи с Олимпийскими играми на случай возникновения возможных экстренных ситуаций через наше посольство", - отметил он.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Теги
РоссияКитайОлимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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