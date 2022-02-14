Фигуристка Валиева не планирует сниматься с личных соревнований Олимпиады в Пекине

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева не планирует сниматься с индивидуального турнира Олимпийских игр в Пекине. Об этом ТАСС сообщил источник в штабе сборной.

"Камила не планирует сниматься с личного турнира", - сказал собеседник агентства.

В понедельник Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что церемония награждения по итогам личных соревнований у фигуристок на Олимпиаде будет отменена, если Валиева войдет в тройку призеров. Помимо этого, МОК попросил Международный союз конькобежцев (ISU) из соображений справедливости допустить к участию в произвольной программе 25-ю спортсменку в том случае, если Валиева попадет в список 24 лучших фигуристок по итогам короткой программы.