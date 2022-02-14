Фигурист Ханю надеется, что ему еще суждено оказаться на Олимпиаде

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион японский фигурист Юдзуру Ханю надеется, что он сможет выступить на следующих Олимпийских играх. Об этом Ханю рассказал журналистам.

Ханю занял четвертое место в мужском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. Фигурист упал при попытке впервые в истории исполнить четверной аксель в произвольной программе. Золотую медаль завоевал американец Натан Чен.

"Каково это перестать быть королем? Слава - это тяжелейшая ноша, а ноша означает, что что-то на вас давит. Я дал себе слово, что выступлю так, как хочу, если бы не [Олимпиада в] Сочи, я не знаю, приехал бы я на эту Олимпиаду. Очень многие смотрят мои выступления по телевизору, внимание было к медали в Сочи, с тех пор я много раз выступал, и многие говорили: "Он действительно хорош". Эти слова поддержки и помогли мне", - сказал Ханю.

"Я надеялся, что у меня будут три золотые олимпийские медали, не срослось. Мне этого ощущения достаточно, я имею полное право гордиться собой и своим образом жизни, достижениями. Я должен заниматься тем фигурным катанием, которое приведет меня к совершенству, позволит мне прочувствовать еще больше, что я - это я. Надеюсь, мне еще суждено принимать участие в Олимпиадах. Количество переходит в качество, я приехал сюда за праздником, я смог выступить, не спасовал, для меня это значимо", - добавил японский фигурист.

Ханю заявил, что хотел бы чисто исполнить четверной аксель. "Я еще недавно жил только одним, неважно сколько мне лет, внутри мне 9 лет, - отметил фигурист. - Этот девятилетний мальчишка мечтал выдать супераксель, и, когда программа закончилась, я понял, нас двое - девятилетний мальчишка был в восторге, я почувствовал его легкость, и я ни о чем не жалею. К каждому прыжку нужно найти подход, и я его нашел, это был аксель Юдзуру Ханю. Я не знаю, что будет мной двигать дальше, но честно скажу вам, что да - упал, не все прошло гладко, можно было выступить лучше, но настанет день, когда я оглянусь на этот день и буду в полном восторге от того четверного акселя, который у меня получился".

Ханю 27 лет, он является обладателем двух золотых медалей Олимпийских игр в одиночном катании (2014, 2018). На его счету две победы на чемпионатах мира. В 2016 году на соревнованиях Autumn Classic International в Монреале японец смог впервые исполнить четверной риттбергер.

Ханю почувствовал боль во время прыжка

Японский фигурист рассказал о проблемах с ногой перед началом соревнований. "Для фигуриста любая Олимпиада - нечто особенное, я хочу довести до ума свой четверной аксель, я также хочу довести до ума свои программы, - сказал он. - Я боялся, что меня раскритикуют. За день до выхода на лед возникла проблема с ногой, и, когда я взвился в акселе, я почувствовал боль. Была бы не Олимпиада, я снялся бы с участия".

"Я спросил врача, он сказал не выходить на лед в течение десяти дней, - продолжил Ханю. - Мне выступать, но боль стала страшнее - мне сделали укол, снимающий боль, за шесть минут попробовал себя на льду и решил продолжить выступление. Я решил - вхожу в четверной аксель, конечно, мне хотелось быть лучшим из лучших, выполнить его не формально, а так, чтобы все ахнули".

Ханю отметил, что все равно доволен своим акселем. "Мне важно ощущение свободы отрыва, свободы в полете, я никогда раньше так хорошо четверной аксель не мог воплотить. Сегодня я доволен им. Когда коснулся льда рукой после проката? Это был поклон благодарности в адрес всех тех, кто был на стадионе", - рассказал двукратный олимпийский чемпион.

"Я не утверждаю, что я выступал хорошо, но я выступал. Я хотел выступить радостно, и, когда выступление закончилось, я боялся, что будет тишина. Нет - зал разразился аплодисментами, и за это спасибо", - заключил Ханю.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля. Следующая зимняя Олимпиада пройдет в Милане с 6 по 22 февраля.