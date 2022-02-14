Красноярский минспорт обратится в федерацию хоккея с мячом по судейству в матче "Енисея"

КРАСНОЯРСК, 14 февраля. /ТАСС/. Министерство спорта Красноярского края готовит обращение в Федерацию хоккея с мячом России по поводу судейства в матче чемпионата страны между "Енисеем" и иркутским "Байкалом-Энергией". Об этом сообщил журналистам министр спорта региона Денис Петровский.

Матч прошел в Иркутске в воскресенье и завершился победой хозяев со счетом 5:4. Судейство в матче вызвало недовольство болельщиков красноярской команды.

"Мы готовим обращение в Федерацию хоккея с мячом России. Та ситуация, которая произошла в Иркутске, вызывает определенные вопросы. Когда экспертно-судейская комиссия будет рассматривать эпизоды матча, надо, чтобы люди понимали общественный резонанс, значимость каждого их решения", - сообщил Петровский, добавив, что спортивные власти региона просят, "чтобы данный матч был разобран максимально подробно и объективно".

Петровский назвал "удивительным" количество штрафных минут у двух команд. "Ноль (у хозяев поля) - 115 (у "Енисея"). Я всякое повидал в разных видах спорта, но такого еще не видел", - подчеркнул министр. По его словам, капитан команды Сергей Ломанов - младший поблагодарил министерство спорта региона за поддержку.

"Енисей" после 22 игр с 44 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. 16 февраля красноярская команда проведет матч в Хабаровске, где сыграет с местным "СКА-Нефтяником".