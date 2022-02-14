Жук: фигуристка Валиева - бриллиант, который нужно беречь

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Россиянка Камила Валиева является выдающейся и уникальной спортсменкой для всего фигурного катания. Об этом ТАСС заявила тренер по фигурному катанию Ирина Жук.

7 февраля сборная России, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА снять временное отстранение с Валиевой.

"Каждый день, читая новости, хочется увидеть отличные новости по поводу Камилы Валиевой, вся страна переживает за эту выдающуюся, уникальную девочку. Она уникальна не только для женского одиночного катания, а для всего нашего вида спорта - такая фигура, такие длинные ноги, такие прыжки, чувство музыки, красивые руки. Это бриллиант, который нужно беречь, позволить ему сверкать дальше", - сказала Жук.

"Наша команда безумно счастлива, что ее допустили к дальнейшим выступлениям на Олимпиаде, и мы будем ее поддерживать и болеть за нее. Думаю, сейчас она еще больше поддержки получит - все ее обожают. Сердце разрывалось, когда видели ее грустные глаза, но она - сильная девочка и станет еще сильнее. Хочется, чтобы она каталась и радовала весь мир, всю планету", - добавила тренер.

Валиевой 15 лет, она тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).