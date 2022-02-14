Жук: фигуристы Степанова и Букин не планируют заканчивать карьеру после Олимпиады

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, не собираются завершать карьеру после Олимпийских игр в Пекине. Об этом ТАСС по телефону сообщила тренер спортсменов Ирина Жук.

Степанова и Букин стали шестыми на Олимпийских играх, после ритм-танца они занимали пятое место. Первое место заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие новый мировой рекорд по сумме программ, россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали серебряными призерами, бронзовые медали завоевали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. Степанова и Букин не смогли выступить на Олимпиаде 2018 года из-за недопуска от Международного олимпийского комитета.

"Слава богу, что на этот раз они попали на эту Олимпиаду, она для них первая, - сказала Жук. - Несмотря на нюансы, сложности в подготовке, ребята откатали очень хорошо ритмический танец и допустили небольшую ошибку в произвольном. Но мы не расстраиваемся, это огромный опыт для пары такого уровня, он в целом есть, они его нарабатывали в течение многих лет, но с Олимпийскими играми не складывалось. Наконец мы его получили, думаю, что дальше будет намного лучше, будем бороться за медали через четыре года - они хотят остаться, хотят кататься, дай бог, чтобы было здоровье у них и у нас".

Тренер отметила, что фигуристы не планируют останавливаться на достигнутом. "Будем идти только вперед, у нас теперь расширенная команда - и спасибо за это Николаю Морозову, Алексею Горшкову, всем нашим специалистам. Спасибо Саше [Свинину] - он взял на себя удар, был в Пекине без меня, меня, к сожалению, в Пекин не взяли, уже на четвертые Игры не могу попасть", - рассказала Жук.

"Спасибо Жанне Симак - это наш дорогой психолог, которая поддерживала ребят, и это было очень здорово, это очень помогло, смотря на них из Москвы, я была спокойна, потому что она рядом. Было непросто, но мы счастливы, что прошли это. Все приедут, отдохнем и будем готовиться к чемпионату мира", - добавила собеседница агентства.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля. Мировое первенство 2022 года должно пройти во французском Монпелье с 21 по 27 марта.