Российский футбольный союз разрешил "Химкам" регистрировать новых игроков

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) сняла с подмосковного клуба "Химки" запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

20 января РФС наложил на подмосковный клуб запрет на регистрацию новых игроков. Палата РФС по разрешению споров удовлетворила заявление аккредитованного посредника Joint Industries Limited Partnership в отношении "Химок" о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах в полном объеме и обязала клуб выплатить аккредитованному посреднику вознаграждение за оказанные услуги, а также штраф за задержку выплаты.

Также палата по разрешению споров РФС утвердила мировое соглашение между футболистом Аршаком Коряном и "Химками". Ранее Корян заявлял о претензиях к клубу в связи с задолженностью перед игроком.

"Химки" занимают последнее место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, набрав 14 очков после 18 туров. Следующий матч команда проведет 26 февраля дома против московского "Динамо".