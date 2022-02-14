Конькобежка Голикова заявила, что благодарна судьбе и стране после бронзы на Олимпиаде

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Российская конькобежка Ангелина Голикова рада бронзовой медали Олимпиады в Пекине и благодарна всем, кто ее поддерживал. Об этом она рассказала журналистам.

Голикова стала обладательницей бронзовой медали на Олимпийских играх на дистанции 500 м. Первой стала американка Эрин Джексон, второе место заняла японка Михо Такаги.

"Я очень рада. Я благодарна судьбе, и стране, и всем, кто меня поддерживал, нашей команде, нашему Союзу конькобежцев России. Это действительно труды. Между медалями минимальное расстояние. Они разные по значимости, цене металла, но различия минимальные между людьми", - сказала она.

Голикова добавила, что сейчас испытывает целую палитру хороших чувств. "У нас еще идут старты, у меня будет 1 000 м дистанция. Будут еще серьезные дни, надо настраиваться, держим хвост пистолетом. Будем бороться. Уже не такие шансы, минимальные, но будем бороться", - добавила спортсменка.