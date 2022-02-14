Сборная России переместилась на седьмое место в общем медальном зачете Олимпиады

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Российская сборная переместилась с шестого на седьмое место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Это произошло после того, как китаянка Сюй Мэнтао завоевала золотую медаль по фристайлу в акробатике.
На счету российской сборной четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых наград. Лидируют в общем зачете норвежцы (9-5-7), вторыми идут немцы (8-5-1), третьими - американцы (7-6-3).
Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|9
|5
|7
|21
|2
|Германия
|8
|5
|1
|14
|3
|США
|7
|6
|3
|16
|4
|Нидерланды
|6
|4
|2
|12
|5
|Швеция
|5
|3
|3
|11
|6
|Китай
|5
|3
|2
|10
|7
|Россия
|4
|6
|8
|18
|8
|Австрия
|4
|6
|4
|14
|9
|Франция
|3
|6
|2
|11
|10
|Швейцария
|3
|0
|5
|8
|11
|Италия
|2
|5
|4
|11
|12
|Япония
|2
|4
|5
|11
|13
|Словения
|2
|2
|2
|7
|14
|Канада
|1
|4
|10
|15
|15
|Южная Корея
|1
|3
|1
|5
|16
|Австралия
|1
|2
|1
|4
|17
|Финляндия
|1
|1
|2
|4
|18
|Венгрия
|1
|0
|2
|3
|19
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|20
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|20
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|22
|Белоруссия
|0
|2
|0
|2
|22
|Испания
|0
|1
|0
|1
|24
|Польша
|0
|0
|1
|1
|24
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|24
|Бельгия
|0
|0
|1
|1