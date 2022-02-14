Сборная России переместилась на седьмое место в общем медальном зачете Олимпиады

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Российская сборная переместилась с шестого на седьмое место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Это произошло после того, как китаянка Сюй Мэнтао завоевала золотую медаль по фристайлу в акробатике.

На счету российской сборной четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых наград. Лидируют в общем зачете норвежцы (9-5-7), вторыми идут немцы (8-5-1), третьими - американцы (7-6-3).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.