{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Сборная России переместилась на седьмое место в общем медальном зачете Олимпиады

На счету российской команды четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых наград
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Российская сборная переместилась с шестого на седьмое место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Это произошло после того, как китаянка Сюй Мэнтао завоевала золотую медаль по фристайлу в акробатике.

На счету российской сборной четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых наград. Лидируют в общем зачете норвежцы (9-5-7), вторыми идут немцы (8-5-1), третьими - американцы (7-6-3).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия95721
2Германия85114
3США76316
4Нидерланды64212
5Швеция53311
6Китай53210
7Россия46818
8Австрия46414
9Франция36211
10Швейцария3058
11Италия25411
12Япония24511
13Словения2227
14Канада141015
15Южная Корея1315
16Австралия1214
17Финляндия1124
18Венгрия1023
19Чехия1012
20Новая Зеландия1001
20Словакия1001
22Белоруссия0202
22Испания0101
24Польша0011
24Латвия0011
24Бельгия0011

 

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Банька: WADA сделает все, чтобы дело Валиевой расследовалось надлежащим образом
В понедельник выездная панель CAS не удовлетворила апелляции WADA, Международного олимпийского комитета и Международного союза конькобежцев на решение дисциплинарного комитета РУСАДА снять временное отстранение с фигуристки
Банька: WADA сделает все, чтобы дело Валиевой расследовалось надлежащим образом
Читать полностью